Airyacht, la nuova frontiera del turismo di lusso

Il futuro dello yachting di lusso è nei cieli. La compagnia svizzera AirYacht, fondata da Guillaume Hoddé e Mathieu Ozanne nel 2017, sta lavorando al progetto per integrare la tecnologia di volo dei dirigibili negli yacht, permettendo di decollare dalle acque.

Euronews ha dato notizia dell’elaborazione dei primi prototipi funzionanti ad elio, ma destinati a convertirsi ad alimentazione elettrica o a idrogeno non appena la tecnologia renderà possibile il cambio di progettazione. Entro dieci anni, dunque, potrebbero essere disponibili veivoli nautici a impatto zero sulle emissioni di CO2, con dimensioni standard attorno ai 60 metri di lunghezza per la parte yacht, ma in grado di raggiungere anche i 200 metri una volta trasformatisi in dirigibile.



Alberto Caspani