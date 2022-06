Un mercato in forte incremento con una tendenza al sottodata che però non ha frenato l'advance booking. Nella nuova puntata di Gente di Viaggi il direttore commerciale di Ota Viaggi Massimo Diana traccia un profilo dell'estate. del tour operator.



Una stagione caratterizzata anche dallo sforzo per contenere l'aumento dei prezzi, che deve fare i conti con la capacità di spesa delle famiglie italiane: e su questo terreno si giocherà una parte importante della partita del turismo nei mesi più importanti dell'anno.