Massa, Msc Crociere: “Così siamo ripartiti e abbiamo continuato a investire”

“La pandemia abbiamo deciso di affrontarla con una logica di investimento di medio e lungo periodo. Questo ci ha spinto a ripartire per primi, anche in questo momento, perché anche il 2022 è già fortemente compromesso”. Così Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere (nella foto), sulle scelte fatte dalla compagnia per superare la crisi Covid e guardare avanti. Intervenendo a Obiettivo X ha spiegato che “lo abbiamo fatto mettendo tutta la flotta in mare e continuando gli investimenti su nuove navi e progetti avviati”.

La realtà sui conti

Bisogna però fare i conti con una dura verità: “Il conto economico è compromesso ormai dal 2020 in maniera importante per la maggior parte delle aziende del turismo, non credo a chi dice il contrario”.



Nonostante ciò la compagnia ha reagito, partendo “già dall'agosto del 2020, quando il mondo viveva chiuso in casa. Noi siamo ripartiti, eravamo l’unica compagnia al mondo e non era una scelta legata a un’efficienza economica”.



Sul fronte del business il manager sottolinea che “è stato profondamente modificato, soprattutto sui tempi di prenotazione, a causa degli elementi di incertezza che si inseriscono”.



Nota positiva, secondo Massa, è che “la pandemia ha accelerato i processi, rendendo tutti più digitali e spingendoci a cercare di anticipare le evoluzioni globali relative al mercato”. P.T.