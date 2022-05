Teorema, online la piattaforma dedicata alle agenzie

“Un prodotto selezionato, finito, ‘pronto da vendere’ e molto competitivo. Un aspetto importante in questo momento di forte concentrazione temporale delle vendite per le vacanze estive”. Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline, commenta così teoremavacanze.it, la piattaforma di Teorema Vacanze - operatore del Gruppo Volonline - riservata agli agenti di viaggi.

"Redditività garantita per le adv"

Dopo la fase di beta test, conclusasi a metà maggio, la piattaforma è ora già online con oltre 500 agenzie codificate nelle varie fasi di verifica e che già la utilizzano per le prenotazioni.

“È importante sottolineare, oltre alla competitività di questo strumento, la redditività garantita dalla piattaforma Teorema Vacanze - aggiunge Deli -. La commissione riconosciuta alle agenzie è ai massimi livelli del settore in base ai rapporti contrattuali con il gruppo, ma soprattutto è reale, chiara e pulita in quanto non scorpora in alcun modo l’Iva”.



Il prodotto estate

“All’interno della piattaforma di Teorema Vacanze - spiega Luca Frolino, responsabile booking - è disponibile il prodotto estate, con partenze fino a ottobre dai principali aeroporti italiani: Milano, Napoli, Roma, Bari, Catania, Palermo, Torino, Bologna, Venezia, Bari, Verona, Treviso, Bergamo e altri. Abbiamo già online proposte di soggiorno in alcune delle mete più interessanti del Mediterraneo, come diverse isole greche e spagnole; tour con partenza garantita in Francia, Germania, Portogallo e, naturalmente, in Spagna e Grecia, oltre a destinazioni di medio e lungo raggio come Dubai, Maldive, Seychelles e Mauritius”.



A metà giugno sarà disponibile una nuova release di prodotto mare a medio e lungo raggio su destinazioni caraibiche, come Riviera Maya in Messico, Repubblica Dominicana e Aruba, oltre a tour per destinazioni del Nord Europa, Turchia, Marocco e Malta. È previsto anche un completamento della sezione dedicata al Medioriente con Giordania, Abu Dhabi e Oman.



Per il solo periodo estivo sono state caricate finora 350 strutture. “Queste prime destinazioni, ma soprattutto gli hotel, sono stati tutti selezionati sulla base dei rapporti contrattuali già in essere con strutture che avevano un posizionamento consolidato nella programmazione del Gruppo Volonline” conclude Frolino.