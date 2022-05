Boscolo rilancia i tour guidati in Israele

Boscolo avvia il rilancio anche della destinazione Israele all’interno del prodotto dei viaggi guidati e ripropone gli itinerari di gruppo di 8 e 9 giorni 'Israele Classico' e 'Israele Classico e deserto del Negev', best seller della destinazione all’interno della programmazione del tour operator.

“Nei suoi guidati Boscolo traduce in viaggio i molti volti della perla mediorientale – si legge in una nota dell’azienda -, partendo dalla moderna e rutilante Tel Aviv, carta d’identità del paese giovane per inoltrarsi – tra tappe dai nomi biblici come Haifa e Tiberiade e luoghi della cristianità come Nazareth e Cafarnao - nelle prospettive rovesciate che racconta la bellezza magnetica di Gerusalemme”.



In aggiunta Boscolo riproporrà anche il tour combinato di 9 giorni Israele e Giordania, tra siti archeologici e patrimoni dell’Umanità, con numerose partenze per tutto l’anno.