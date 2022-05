Amo il Mondo rilancia sul Western Australia in agenzia

Un’operazione di comarketing con Tourism Western Australia per Amo il Mondo, con l’obiettivo di stimolare le vendite della destinazione e portare clienti in agenzia. È questa l’iniziativa lanciata dal tour operator del gruppo Uvet che sarà attiva da oggi fino al ottobre 2022.

“Crediamo nella ripartenza dell’Australia e che il nuovo volo Roma-Perth non-stop di Qantas darà maggior slancio alle vendite della nostra estate verso il continente - dice Roberto Servetti, product director di Amo il Mondo -. Grazie alla collaborazione con Tourism Western Australia e Qantas, a partire da giugno, l’Italia sarà finalmente più vicina all’Australia.”



L’iniziativa prevede l'emissione di buoni sconto del valore di 300 euro a prenotazione e una serie di attività digital e social.



Sul sito di Amo il Mondo i clienti e gli agenti di viaggi possono già trovare la pagina dedicata alla campagna con le proposte di viaggio nel Western Australia, materiale foto, video e la possibilità di scaricare il buono sconto. Oltre all’invio di Dem dirette al cliente finale ed agenzie di viaggi e un webinar di formazione per gli agenti, la campagna prevedere, infine, una presenza molto importante sui social per mezzo di sponsorizzate e reel su Instagram.



“Il co-marketing con Amo il Mondo ci permette di avere un canale privilegiato per far conoscere ancor meglio, alla clientela italiana, tutte le potenzialità turistiche del Western Australia – conclude Craig Smith, marketing manager di Tourism Western Australia per l’Italia -. Siamo sicuri che i colori di questa terra conquisteranno chi ancora non ci conosce, offrendogli più di un valido motivo per prenotare subito la prossima vacanza in Western Australia”.