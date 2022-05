Grecia e Canarie sono le ultime due destinazioni della stagione estiva firmata da Baobab arrivate in agenzia di viaggi. L’operatore generalista di Th Group si arricchisce ad esempio di strutture come il Maspalomas Palace di Gran Canaria o l’esclusiva sull’Evita Bay di Rodi.

Ma quel che più conta, come sottolinea il direttore della business unit Alessandro Gandola (nella foto), “È la ripartenza davvero ‘esplosiva’ della domanda, che sta trainando le prenotazioni verso le destinazioni straniere”.

Mar Rosso da record

Dopo le prime due settimane di disorientamento, la guerra non sembra oggi intaccare la voglia di viaggiare e l’assenza dei mercati russo e ucraino ha finito comunque per creare più disponibilità, ad esempio sul Mar Rosso.

Disponibilità che Baobab ha saputo sfruttare. “Il trend positivo è cominciato con il Mar Rosso, che ha prodotto per noi numeri importantissimi. Al momento siamo vicini ai 10mila clienti trasportati e l’obiettivo dei 20mila entro fine anno è assolutamente alla nostra portata”. L’operazione sullo Shony Bay di Marsa Alam ha fatto da traino ai numeri, con 3mila passeggeri in totale su questa destinazione, già totalizzati fra partiti e prenotati.



Novità Kenya

Adesso è tempo di Mediterraneo: “Le Baleari, malgrado ci si sia mossi con un po’ di ritardo, stanno performando bene grazie a best seller ed esclusive di mercato. Grecia e Canarie sono ancora in una fase di strartup, ma le prospettive sono comunque positive”.

La vera novità riguarda però l’apertura al lungo raggio, con l’ingresso del Jumbo Club del complesso Jacaranda in Kenya, che nel giro di due settimane aprirà le vendite in adv dei soggiorni a partire da agosto. “Ci mettiamo in pista anche su questo progetto scaldando i motori con un lungo soft opening in vista della stagione invernale” precisa il manager. Stagione invernale che vedrà anche “l’inserimento di nuove destinazioni a lungo raggio”.



Prezzi sotto controllo

I prezzi in aumento non sembrano spaventare Gandola: “Abbiamo concluso accordi anticipati con le strutture e con i vettori aerei, che comprendevano il blocco del costo carburante. Solo sugli ultimi charter messi in pista non siamo riusciti a evitare l’incremento, ma abbiamo lavorato sui margini. Semmai, il problema si presenterà nel 2023, in fase di ricontrattazione con i fornitori”.



Focus sulle agenzie

L’obiettivo è quello di crescere al fianco di un numero sempre maggiore di agenzie: “La volontà è quella di allargare il bacino di agenzie che collaborano con Baobab, posizionandoci nel modo più capillare possibile sull’intero territorio italiano. Grazie anche al loro lavoro, l’obiettivo dei 20 milioni di euro di fatturato previsto per quest’anno è sicuramente alla nostra portata”.

Isabella Cattoni