di Amina D'Addario

“Siamo molto soddisfatti per i volumi di giugno luglio e agosto, ma l’obiettivo è fare in modo che le persone tornino presto a prenotare in anticipo. È importante per il cash flow delle aziende e anche per offrire un servizio migliore alla clientela”. Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, sa bene che il ritorno a una vera normalità non può prescindere dalla ripresa dell’eary booking.

“A febbraio 2019, l’85% della nostra flotta per la parte estiva era già venduta, con alcune navi fully booked. È evidente - ha sottolineato ieri in occasione di una conferenza stampa online - che la dinamica adesso è totalmente cambiata. In questo momento i volumi generati ad aprile e maggio sono addirittura superiori ai periodi di picco del 2019, quello che manca, però, sono le prenotazioni anticipate che venivano fatte già due anni prima”.



La rotta da seguire

Ma come invertire la rotta? “Il primo modo - ha sostenuto - è parlare di prodotto e di quello che va oltre l’estate. Il secondo è creare le condizioni psicologiche perché i consumatori abbiamo voglia di prenotare: sicuramente con un pricing interessante, ma soprattutto facendo capire che in caso di eventi pandemici non perdono nulla e che sono garantiti sulle condizioni di cancellazione”.



La mancanza di personale

Altra problematica rilevante, ma secondo Massa solo transitoria, quella relativa alla mancanza di personale: “Durante la pandemia tante professionalità si sono riallocate in altri settori. Sono però convinto che si tratti di un fenomeno di breve periodo. A partire dal prossimo inverno la situazione si normalizzerà e anzi il numero di addetti tornerà a crescere perché il nostro è un settore in espansione”.