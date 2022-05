Mapo Travel: Sharm el Sheikh e Cipro per allungare l’estate

"Mapo Travel punta su Sharm el Sheikh e Cipro, le novità per l'estate 2022. Un lavoro intenso portato avanti negli ultimi due anni, con l'obiettivo di offrire un viaggio di qualità. "Sono due mete sulle quali abbiamo investito molto e che abbiamo già presentato agli adv - commenta il general manager Barbara Marangi (nella foto) -. Proprio a Cipro terremo un educational per gli agenti in giugno". Per il t.o. i prodotti di punta sono il Mare Italia e le destinazioni estere come la Turchia e i nuovi ingressi: le adv possono cucire la vacanza sulle richieste del cliente sfruttando la varietà di proposte e le Mapo Experience, che permettono di coniugare la voglia di mare con il piacere dell'enogastronomia e delle visite guidate...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)