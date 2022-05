WWF Travel lancia 3 itinerari sul Sentiero Italia

Tre itinerari dedicati ai camminatori di tutto il mondo sulle Terre Alte dello Stivale, alla scoperta del Sentiero Italia. È questa la proposta lanciata da WWF Travel che ha iniziato una collaborazione con Va’ Sentiero, la spedizione giovanile che tra il 2019 e il 2021 ha percorso, documentato e raccontato il Sentiero Italia in prima persona.

Peculiarità di questi primi tre itinerari, che vanno alla scoperta di territori inediti e poco frequentati, è la possibilità di esplorare questi i percorsi avendo il team di Va’ Sentiero come guida.



“La valorizzazione dei territori ad alto valore naturalistico – dice Gianluca Mancini, direttore WWF Travel -, sia in Italia che nel Mediterraneo, rappresenta per noi una priorità assoluta; affiancarci al progetto Va’ Sentiero significa farlo con un team di ragazzi straordinari che in questi anni, con la loro impresa, hanno dato un eccezionale contributo alla conoscenza e alla promozione del Sentiero Italia”.



I tre itinerari, commercializzati da WWF Travel, comprendono il Friuli Venezia Giulia, tra le Valli del Natisone, da Cividale del Friuli fino a Pulfero, un itinerario ai confini con lo spirituale, l’Abruzzo, dal Gran Sasso alla Majella, tra borghi recuperati e torrenti e Umbria, Marche e Lazio, tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, lì dove i territori hanno ricominciato a vivere dopo il sisma.



“La collaborazione con WWF Travel è l’occasione per portare avanti la nostra mission di promozione delle aree interne italiane” spiega Yuri Basilicò, presidente e fondatore di Va’ Sentiero.