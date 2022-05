Tui vuole ripartire in fretta: caccia ai fondi per rimborsare gli aiuti Covid

Tui si prepara a un nuovo aumento di capitale. Lo scopo è quello di accelerare la restituzione degli aiuti di Stato ricevuti per il Covid.

Obiettivo, tornare rapidamente alla “normalità e puntare su una nuova crescita” ha sottolineato l’amministratore delegato Fritz Joussen, come riportato da ttgmedia.com. Il ricavato dell’operazione, infatti, sarà utilizzato per rimborsare integralmente i 671 milioni di euro iniettati dal Governo tedesco.



Il colosso del tour operating emetterà 162 milioni di nuove azioni, che saranno offerte unicamente agli investitori istituzionali. Inoltre, Tui ha anche intenzione di ridurre le linee di credito in essere presso la Banca centrale tedesca.