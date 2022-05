Futura Vacanze inaugura le Canarie: dal 6 giugno si vola da Bergamo

Futura Vacanze inaugura la programmazione estiva sulle Canarie. Il t.o. propone sull’isola di Fuerteventura tre strutture 4 stelle situate a Costa Calma e a Playa de Jandia.

“L’importante partenza delle vendite anche sull’estero che stiamo registrando in questi ultimi mesi ci ha dato una spinta ulteriore per offrire ai nostri viaggiatori una varietà più ampia di destinazioni. Abbiamo scelto le isole Canarie e Fuerteventura in particolare. Le strutture selezionate, sempre nel dna di Futura Vacanze, sono di altissimo livello. Fuerteventura è una meta ideale per gli appassionati di sport acquatici come il surf e il kyte surf, ma anche per le famiglie, alle quali abbiamo assicurato tutti i comfort e il supporto necessario per una vacanza anche a misura di bambino. La formula all inclusive facilita la scelta, semplificando al massimo il tempo dello svago” spiega Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale Futura Vacanze.



Tra le isole più amate, Fuerteventura è una meta molto apprezzata dagli italiani: per questa ragione, e per potenziare l’offerta medio raggio Futura Vacanze ha dato il via a partenze di voli speciali da Bergamo a partire dal 6 giugno, con cadenza settimanale. Per i bambini tra 2 e i 13 anni sono previste miniquote volo. La formula proposta sarà all inclusive. A Playa de Jandia l’albergo è Sbh Club Paraiso Playa. Il complesso si trova in ottima posizione, nei pressi della Esquinzo Beach.



Due sono invece le strutture in Costa Calma. Sbh Taro Beach è situato nei pressi dell’omonima spiaggia. Molto vicino al centro cittadino e a pochi passi dal mare, offre una bella vista sull’oceano. Sbh Costa Calma Beach Resort sorge nei pressi di numerose spiagge, di varie origini e dimensioni.