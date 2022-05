Le spiagge Bandiera Blu dei villaggi Club del Sole

Sono 14 i Villaggi di Club del Sole che si affacciano su spiagge italiane che hanno ricevuto la bandiera blu. Il riconoscimento della Fee ha premiato le spiagge di Roseto degli Abruzzi, Lido di Spina, Lido di Pomposa, Punta Marina Terme, Milano Marittima, Marina Romea, Marina di Ravenna, Torre del Lago Puccini, Rocchette di Castiglione della Pescaia e il Lido di Jesolo. New entry di quest’anno è la spiaggia di Riccione.

Al lido di Jesolo fa riferimento il Jesolo Mare Family Village, mentre al Lido di Spina, nella cornice del Parco del Delta del Po, lo Spina Family Camping Village, tra i più estesi dell’Emilia Romagna, accontenta famiglie e amici a 4 zampe.



Al Lido di Pomposa, al Vigna sul Mar Family Camping Village intrattenimento, sport, escursioni, buon cibo romagnolo e relax, mentre a Punta Marina terme il riferimento è il Marina Family Village.



A Riccione Club del Sole offre due soluzioni: il Romagna Family Village e l’International Riccione Family Camping Village. A Milano Marittima, il Pineta Family Camping Village, affacciato direttamente sulla spiaggia, mentre per Marina Romea il Sole Family Camping Village è perfetto per una vacanza in famiglia oppure per un soggiorno tra amici.



E ancora a Marina di Ravenna il Rivaverde Family Camping Village, mentre in Toscana a Torre del Lago Puccini si trova l’Italia Family Camping Village Viareggio e a Rocchette Castiglione della Pescaia lo Stella Del Mare Family Camping Village.



Infine, a Roseto degli Abruzzi, lo Stork Family Camping Village permette di godere della sua posizione in riva al mare.