Tui, stop ai viaggi in Sri Lanka

Tui ha deciso di cancellare i viaggi in Sri Lanka dopo gli avvertimenti del Foreign Office, che ha messo in allerta i viaggiatori britannici riguardo la destinazione.

Il colosso del tour operating dunque ha annunciato lo stop sulla destinazione, con lo stop a tutte le partenze fino al 31 maggio 2022 incluso, alla luce della situazione di instabilità che sta coinvolgendo l’area.



La decisione, come sottolinea travelmole.com, non avrà tuttavia alcun effetto sui passeggeri in transito all’aeroporto di Colombo.



Nelle scorse ore il Governo dello Sri Lanka aveva anche ammesso la carenza di carburante per aerei, che non sarebbe più reperibile nello stato: un elemento che di fatto rischia di isolare il Paese.