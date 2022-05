Guiness Travel incontra le adv del Centro-Sud, le tappe del roadshow

È il 23 maggio la data di inizio del roadshow in 7 tappe che Guiness Travel ha organizzato nel Centro-Sud Italia per incontrare le agenzie di viaggi. ‘Ti ViaggiAMO’, questo il titolo dell’iniziativa, incomincerà con l’appuntamento di Salerno cui faranno seguito, il 24 maggio, la tappe di Matera e Taranto, mentre il 25 ci si sposterà a Brindisi e Lecce prime della conclusione, prevista a Barletta e Foggia il 26 del mese.

"Gli eventi in presenza sono fondamentali"

"Alla luce di un trend in ripresa - spiega Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness Travel - abbiamo ritenuto fondamentale tornare a eventi in presenza. L’interazione con il trade è da sempre uno degli aspetti su cui investiamo di più, consapevoli che la partita vincente si gioca sul campo di una profonda sinergia tra agenzie radicate nel territorio e t.o.”.



Il roadshow prevede due differenti momenti tra mattino e sera, con due tappe in aree di prossimità all’interno della stessa giornata. Al termine della presentazione del prodotto e di un dibattito di consolidamento ci saranno un pranzo light a chiusura delle attività della mattina e una cena a conclusione di quelle serali.