Nasce una partnership fra il gruppo Domina e Neos, il vettore di casa Alpitour. Grazie all’accordo, da oggi tutti i passeggeri Domina potranno volare al Coral Bay da Milano Malpensa, da Bergamo, da Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania.

Il Coral Bay è uno dei villaggi più iconici di Sharm El Sheikh, gettonatissimo dalla clientela italiana.



“La qualità del servizio, la professionalità dell’operatore, e la capacità di volare da tutte le maggiori città italiane sono stati i capisaldi della nostra visione della partnership - dice Eugenio Preatoni, chairman del gruppo (nella foto) -. Il Domina Coral Bay, ogni anno, è la destinazione preferita da migliaia di turisti italiani e lavorare con la compagnia area 100% made in Italy è per noi motivo di orgoglio”.



Un accordo che garantisce un supporto per la logistica e il trasporto che dovrebbe permette al gruppo Domina di veicolare nuovamente grandi numeri sulla struttura del Mar Rosso.