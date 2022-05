di Isabella Cattoni

Naar sbarca sul mercato francese. Il progetto b2b, che segue esempi illustri come quello del Gruppo Alpitour, si chiama Naar Voyages ed era già stato annunciato nel 2020, ma causa pandemia era stato rinviato a una data futura.

“Ora i tempi sono maturi – fa sapere a TTG Italia il presidente Frédéric Naar (nella foto) - e il piano ha finalmente avuto inizio”.

Le vendite sono infatti aperte da circa una settimana e l’obiettivo resta quello originariamente previsto di “Trasferire sul mercato francese, un bacino che si presta particolarmente alla nostra tipologia di prodotto, la proposta tailor made che caratterizza Naar sul mercato italiano”.



Dapprincipio le agenzie di viaggi francesi non avranno a diposizione l’intera offerta del t.o. anche se, aggiunge la responsabile commerciale e marketing Mariagrazia Verna, “la nostra ambizione è quella di “portare progressivamente tutta l’offerta anche su quel mercato”.



L’approccio strategico sarà quello dei piccoli passi, ma l’organizzazione è ormai completamente a regime: “L’obiettivo è quello di replicare sul mercato francese il nostro modello, basato sulla cura maniacale del prodotto in un ottica tailor made abbinata allo sviluppo tecnologico. Sono partito da questo bacino sia perché ritengo che non ci sia al momento un modello simile al nostro, sia perché mi sento particolarmente ferrato, anche grazie alla mia doppia cittadinanza italo-francese”.



A sostenere il grande passo di Naar sia la tecnologia, che consentirà al t.o. di proporre alle agenzie d’oltralpe l’offerta direttamente e senza bisogno di effettuare traduzioni sfruttando le potenzialità del sistema, sia una squadra già definita.

“Sarà capitanata dal country manager Marco Guaramonti, figura che in passato ha lavorato in Eurotravel prima e in Albatravel poi – specifica Naar -. Lo staff è al momento completato da una figura commerciale senior e da un ufficio booking con cinque persone, che da circa una settimana lavorano a pieno regime” chiude Naar.

La sfida è aperta e la ripresa del mercato potrebbe rivelare sviluppi interessanti.