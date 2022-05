Princess Cruises presenta il pacchetto premium 'Princess Premier'

Princess Cruises ha presentato Princess Premier, un nuovo pacchetto aggiuntivo premium che offre vantaggi extra per gli ospiti.

Il pacchetto, come riporta Travelmole, include wi-fi illimitato per un massimo di quattro dispositivi, bevande di qualità elevata, foto, cene speciali e mance per l'equipaggio.

Princess Premier include anche ‘Princess Prizes’, iniziativa grazie alla quale gli ospiti hanno la possibilità di vincere una crociera per due ogni anno per dieci anni e fino a 100mila dollari di premi in denaro.



"I nostri clienti hanno già molto apprezzato la comodità e il valore offerti da Princess Plus; stiamo quindi aggiungendo Princess Premier per offrire nuove esclusive opzioni " ha spiegato John Padgett, presidente di Princess Cruises.

Princess Premier sarà in vendita per viaggi a partire dal 25 giugno.

L’opzione Princess Premier va ad aggiungersi alle altre due possibilità offerte da Princess Standard e Princess Plus.