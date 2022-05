Naar Tour Operator riporta Barbados in agenzia

Naar Tour Operator, insieme a Barbados Tourism Marketing e ai consulenti di viaggio esperti di Travel Expert, ha fatto focus su Barbados durante una serata oganizzata a Milano.

Paolo Pierro, product manager Mexico – Caribbean & Cruises di Naar Tour Operator, ha spiegato: “Abbiamo lasciato in epoca pre pandemia una destinazione emergente che ritroviamo, ora, più pronta che mai ad accogliere le richieste del mercato. Insieme all’ente del turismo di Barbados abbiamo organizzato un ciclo di incontri sul territorio che hanno registrato un significativo interesse da parte delle agenzie di viaggi: la scelta di prodotto è varia e per tutti i target. Abbiamo notato un incremento di vendite subito dopo la riapertura dei viaggi all'estero, trend supportato anche dal potenziamento del nostro sistema di prenotazione, che ha consentito di aggiungere strutture e collegare in tempo reale disponibilità e prezzi”.



Anita Nightingale, direttrice marketing Europa di Barbados Tourism Marketing, ha aggiunto: “Dopo due anni incontri virtuali e formazione sulle destinazioni con i nostri partner trade, abbiamo pensato fosse il momento ideale per “portare” Barbados in Italia, per ricordare ad agenti di viaggi e tour operator quel che di meglio l’isola ha da offrire. Naar Tour Operator si è sempre impegnato nella promozione di Barbados anche nei momenti più difficili. Siamo perciò entusiasti di questa collaborazione che ci ha permesso di ospitare i migliori agenti e clienti fidelizzati”.



Tra i partner dell’evento anche Travel Expert, polo italiano di consulenti di viaggio multicanale. “Siamo grati a Naar Tour Operator per l’occasione e ringraziamo anche i nostri personal per aver coinvolto i loro migliori clienti - interviene Luigi Porro, founder di Travel Expert-. Auspichiamo che queste occasioni di collaborazione tra agenzie e operatori possano ripetersi nel tempo: lavorare in sinergia conferma il valore aggiunto rappresentato dalla filiera nei confronti del cliente finale, inoltre consente di riaffermare il ruolo specifico di professionisti che la disintermediazione mette oggi in discussione”.