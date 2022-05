Astoi e Ita Airways ampliano il protocollo d'intesa al Nord Atlantico

È stato esteso alle destinazioni del Nord Atlantico il protocollo d’intesa fra Astoi e Ita Airways; una mossa che, come sottolinea Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i Vettori di Astoi Confindustria Viaggi, “è molto importante perché per numerosi tour operator dell’associazione le mete Nat sono vitali nel core business”.

In termini di accordi fra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti. Il primo è la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata. Vi sono inoltre ticket time limit dedicati ai membri dell’associazione e la prenotazione di gruppi sul sistema Gso può avvenire senza sostenere alcun costo iniziale. È inoltre prevista la creazione di un servizio top trade dedicato.



Tutela in caso di annullamento pacchetti

Per quanto riguarda, poi, l’annullamento di pacchetti dovuto a causa di forza maggiore Ita Airways riconoscerà ai tour operator il rimborso totale di quanto da loro rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa. “L’accordo - aggiunge Mele - sancisce, attraverso una serie di prerogative esclusive, il riconoscimento del ruolo e il valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte della nuova compagnia. Per il consumatore finale questo si traduce in una serie di garanzie importanti; chi viaggia con Astoi e Ita Airways beneficia infatti di assistenza, importanti tutele e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.



Il protocollo d’intesa prevede infine la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato senza supplementi, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici, art. 38, che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.



"Soddisfiamo le richieste della clientela"

"Il rinnovo del protocollo AstoiI rappresenta per noi un passo in avanti nel processo di crescita di Ita Airways - dichiara Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways (nella foto) -. La nostra compagnia consolida cosi il ruolo di vettore ufficiale di riferimento per la mobilità degli italiani grazie al supporto e alla collaborazione dei tour operator, player fondamentali per la soddisfazione del cliente - aggiunge Limosani -. Grazie a questa rinnovata collaborazione riusciremo a soddisfare in maniera totale le richieste della nostra clientela per un’esperienza di viaggio eccellente dalla prenotazione al post-viaggio".