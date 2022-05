Un’estate che lascia ben sperare, nonostante l’aumento dei costi delle forniture e le note difficoltà del settore nel reperire il personale stagionale. I numeri di Th Resorts per i prossimi mesi sono positivi e arrivano dopo un inverno che è stato in grado di raggiungere i livelli della stagione 2018-2019 sotto il profilo del fatturato, “nonostante un aumento dei costi, che sono esplosi a tal punto da comportare una minore marginalità”, come sottolinea il direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei.

L’annuncio sulle prospettive dell’estate arriva al termine dell’Academy Th 2022 che si è svolta in Calabria: un evento che ha radunato tutti i dipendenti dell’azienda per pianificare l’attività dei mesi caldi.

“Abbiamo preparato insieme la prossima stagione - spiega Simei -, cercando di far quadrare i conti e le marginalità, erose dall’aumento dei costi di materie prime ed energia. Non solo, c’è un altro grosso problema all’orizzonte, la carenza di personale, che per fortuna, grazie anche agli investimenti in formazione ci tocca solo marginalmente, avendo noi la possibilità di offrire una collaborazione continuativa estate e inverno”.



Le prospettive per la stagione

Per l’estate, Th Resorts si presenta con 12 strutture tra Toscana, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.



“Per giugno e settembre ci sono molte conferme dall’area gruppi - precisa Simei -, richieste anche più alte del 2019, spinte dal calo degli ultimi due anni. Anche per luglio e agosto il trend di prenotazioni è positivo nonostante oggi si registri un numero di richieste inferiori al 15% rispetto al 2019, ma pari a più del doppio del 2021”.



Completano l’offerta le 3 strutture del Touring Club Italia in Sardegna, Campania e Puglia, che stanno facendo registrare ottimi risultati. “Una clientela fatta prevalentemente di reapeters - evidenzia il manager -, per cui già a inizio maggio siamo ad un tasso di occupazione del 60%”.



Torna anche il prodotto montagna estiva, che ha visto un aumento dell’interesse negli ultimi due anni. Su questo fronte il trend di vendita ha superato i numeri del 2019 e l’occupazione ad oggi è già del 60%.



L’offerta continua con l’estero: Grecia, Canarie e il tour operator generalista Baobab, con partenze da 14 aeroporti per un totale di oltre 100 rotte differenti. Per quanto riguarda il brand tailor made Markando, è previsto inoltre il lancio di un nipvo catalogo con una rivisitazione del prodotto.