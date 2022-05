di Paola Trotta

La Turchia di Costa Crociere affascina, le crociere ripartono e i viaggiatori si affidano sempre più alle adv. Lo confermano Antonio Tedesco di Andirivieni Travel di Rossano e Mariano Pinna di New Feeling Viaggi di Cagliari, commentano la destinazione.

“La new entry di Costa affascina dall’inizio alla fine del viaggio - dice Tedesco -; Istanbul ti accoglie in un aeroporto innovativo, un porto moderno, dal quale ci si immerge subito in città”. Pinna aggiunge

“La combinazione Turchia-Grecia ha già riscontrato un'ottima risposta: è un prodotto diverso, che promette benissimo".

Entrambi sottolineano che la vera innovazione di Costa sia la proposta volo+crociera, che abbatte i lunghi tempi di navigazione arrivando con il partner Turkish Airlines in due ore circa da tutta Europa.



In generale. il mondo crocieristico vive una buona ripresa, accompagnata da quella delle mete a lungo raggio: tanti i viaggi di nozze a medio e lungo raggio soprattutto verso Maldive, Polinesia, Thailandia, Dubai, New York, oltre al Mediterraneo.



Pinna aggiunge infine che i turisti 'fai da te' sono pochi oggi: “Rispetto al 2019 il target della clientela è cambiato. La burocrazia per poter viaggiare ha spiazzato i clienti, che ancora oggi sono in difficoltà a seguire le regole dei vari Paesi e sempre più si rivolgono a noi professionisti per partire sereni e tranquilli”.