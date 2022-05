Nuovi itinerari, impegno sul Mediterraneo, ritorno all’operatività al 100%: questi i temi affrontati da Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi.



Il manager fa il punto della situazione alle soglie di una stagione cruciale per tutto il settore. Con un vento di ottimismo per quanto riguarda i traguardi da raggiungere nel 2022: ascolta la puntata con il player in alto.