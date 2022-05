Bruxelles, la capitale d’Europa si visita correndo con le City Runs

Scoprire la capitale d’Europa correndo. È questa l’idea lanciata a Bruxelles da City Runs, organizzazione no-profit, e Visit Brussels.

Si tratta di itinerari tematici di 8/9 chilometri - a cui ci si può iscrivere sul portale dell’ente - che propongono un mix di sport e cultura, all’insegna di benessere e sostenibilità.



I tour spaziano dall’art nouveau ai fumetti. I percorsi durano circa un’ora e mezza e sono aperti a tutti, dagli sportivi ai principianti. Le guide, infatti, adattano di volta in volta i percorsi e, soprattutto, le soste, in base al livello di allenamento del gruppo.



“Le visite guidate di City Runs sono un esempio perfetto dello spirito anticonformista di Bruxelles – spiega in una nota Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – e sono molto apprezzate anche dagli stessi cittadini, che le scelgono per scoprire gli angoli meno conosciuti della città. Un’esperienza adatta a tutti, bambini compresi! Si possono anche organizzare per gruppi privati: un’ottima opportunità sia nel caso di incentive e team building aziendali, sia per le agenzie e i tour operator, che possono così arricchire i propri programmi di viaggio con una proposta insolita e coinvolgente”.



Le proposte tra cui scegliere sono: ‘City Run Downtown’, ‘City Run Comics Art’, ‘City Run Europe’, ‘City Run Atomium (Heysel-Laeken)’, e ‘City Run Art Nouveau (Saint-Gilles)’.