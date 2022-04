“I dati dell’esercizio fiscale in corso, che come noto inizia a novembre, saranno ancora negativi, ma se si protraesse l’attuale andamento per i prossimi mesi, l’inversione di tendenza assumerebbe caratteri strutturali”. Così Giovanni Tamburi, che tramite la sua Tip controlla Alpitour, in una lettera agli azionisti traccia le prospettive per il gruppo turistico, tra le difficoltà degli ultimi due anni e i segnali di ripresa del comparto.

Il tour operator, non nasconde Tamburi, “ha sofferto moltissimo, anche nel 2021 e nei primi 2 mesi del 2022, per ragioni troppo ovvie per essere ancora illustrate”. Ma ora “il business si sta riprendendo in modo più deciso del previsto confermando che, malgrado tutto ciò che sta accadendo, la volontà di ricominciare a viaggiare è notevolissima”.



Il ritorno alla redditività

L’andamento delle ultime settimane, comunque, lascia più di qualche spiraglio di speranza. “Il gruppo potrebbe tornare presto a produrre la redditività cui si era abituati prima della pandemia”, assicura Tamburi nella lettera. E aggiunge: “Probabilmente anche di più”.



L’imprenditore sottolinea inoltre come, nonostante il turismo abbia marciato con il freno a mano tirato negli ultimi due anni, Alpitour abbia “continuato a investire, anche sui sistemi informativi, che sono ormai il cuore di simili attività”. E precisa: “Si consideri, ad esempio, che in queste settimane il gruppo è in grado di processare oltre 20mila preventivi di viaggi al giorno”.