Disney Cruise Line in Italia anche nell'estate 2023 con la nave Dream

Sarà Disney Dream a solcare il Mediterraneo nel corso dell’estate 2023 e si tratterà di un debutto assoluto in Europa per l’unità della flotta di Disney Cruise Line. La nave da 4.000 passeggeri effettuerà crociere da 4 a 11 giorni partendo dai porti di Barcellona e Roma con diversi itinerari nel Mare Nostrum. Verso la fine dell’estate poi si sposterà a Southampton per altre crociere in Nord Europa.

Per le altre 4 navi della compagnia del gruppo Disney previsti invece itinerari tra Nord America e Caraibi, secondo quanto riportato da TTG Media. Nel dettaglio Disney Wonder sarà posizionata a Vancouver, Disney Wish e Disney Fantasy a Port Canaveral e Disney Magic a Miami.