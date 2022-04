Scomparso Fulvio Ognibene, ex direttore generale di Hotelplan

Il suo era un nome che aveva attraversato la storia del settore negli anni d’oro del turismo organizzato. Fulvio Ognibene è venuto a mancare nelle scorse ore, come annunciato dal suo ex collega in Astoi Alfredo Parisi.

Ognibene, piemontese di nascita, era ricordato nel turismo soprattutto al fianco del nome di Hotelplan, di cui era stato direttore generale per molti anni.



Dalla metà degli anni ’90 era stato poi segretario generale di Astoi, lavorando nell’associazione durante gli anni che hanno trasformato il volto del turismo organizzato.