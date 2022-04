My SunSea punta su Lampedusa, Zante e Sardegna

Un’estate che si concentra su aree ben conosciute che danno garanzia di successo. È questa la strategia del 2022 per My SunSea, che prospetta un’estate ancora molto legata al turismo di prossimità su destinazioni sicure e collaudate.

“Ci siamo dedicati a tre mete sulle quali abbiamo una fortissima presenza e ottimi collegamenti, parte fondamentale anche dei pacchetti dinamici, già prenotabili sul nostro sito: Lampedusa, il nostro cavallo di battaglia, la Grecia con Zante e la Sardegna” dice Rosita Angelini (nella foto), a.d. del tour operator.



“Abbiamo deciso di non disperdere l’offerta e di concentrarci anche per i pacchetti dinamici sulle aree dove siamo ben radicati e dove proponiamo da anni l'offerta My SunSea - prosegue Angelini - con voli charter e impegni vuoto per pieno. In questo modo le agenzie possono prenotare un prodotto che già conoscono, ma con un ventaglio di proposte di voli e di land arrangement nettamente superiore e con l'usuale sicurezza di cancellazioni flessibili, assicurazione covid e assistenza in loco”.



Su queste destinazioni il t.o. propone anche il solo soggiorno, prenotabile senza quote di iscrizione, mentre il volato è stato implementato con l’aggiunta di altri aeroporti di partenza, un aspetto funzionale alla creazione di pacchetti modulari e dinamici, non legati ai canonici 7 o 14 giorni di vacanza, come proposto generalmente dal mercato.



Il fam trip

MySunSea offre anche agli agenti di viaggi la possibilità, a fine maggio, il 28 e 29, di effettuare un familiarization trip a Lampedusa per scoprire l’isola con un’offerta loro dedicata, ma in autonomia. “Il nostro direttore commerciale, Astorre Legnani, li raggiungerà per avere un momento formativo e finalizzare la permanenza alla miglior conoscenza delle nostre destinazioni” conclude Angelini.