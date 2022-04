Atelier Vacanze si focalizza sui club brandizzati

"L'imperativo è puntare sulle strutture a marchio proprio, su cui si ha il controllo totale del prodotto. È questa la linea seguita sul Mare Italia da Atelier Vacanze, che sceglie di accendere i riflettori sui Club brandizzati Atelier. "L'impegno massimo - conferma il ceo, Federica Amato - lo concentriamo anche quest'anno nella vendita e nella commercializzazione dei due Club con il nostro marchio: l'Atelier Club Baia della Rocchetta a Briatico Tropea, in Calabria, e l'Atelier Club Cilento Resort Velia a Casal Velino, in Campania, che per questa stagione si presenta al mercato con alcune novità". Punte di diamante a cui il tour operator affianca i dieci Atelier Premium sparsi tra la Calabria, la Basilicata e la Puglia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)