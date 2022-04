Crociere, l’Italia torna a crescere: previsti 8,8 milioni di passeggeri

Saranno 8,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti italiani nel 2022, con un aumento di 340 punti percentuali sul 2021 e ancora un segno meno rispetto al 2019, ma contenuto: -26%. A svelare le cifre della rinascita del segmento crocieristico Cemar Agency Network di Genova, che ha presentato le previsioni nell’ambito del Seatrade Cruise Global in corso a Miami.

"La soluzione più sicura"

"In Italia - ha dichiarato il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi - le crociere tornano finalmente a crescere, in termini sia di toccate navi che di passeggeri movimentati. Dalle previsioni per il 2022 e il 2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi, dopo due anni di pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più sicura per le vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle compagnie".



Venezia in decrescita

Le toccate nave nei porti italiani quest’anno saliranno a 4.824 unità, riportando questo dato ai livelli pre-pandemia (4.895 nel 2019). Saranno infine 157 le navi in transito nelle acque italiane, in rappresentanza di 48 compagnie di navigazione. I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno invece 75. Proseguirà il primato di Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli, mentre spicca la decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo nelle soluzioni alternative ha provocato l’allontanamento delle compagnie di crociere, a favore dei porti di Trieste e Ravenna.



I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (706 scali), maggio (660 scali), settembre (615 scali) e luglio (573 scali). Il giorno più trafficato sarà domenica 9 ottobre con 35 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 82mila passeggeri movimentati in una sola giornata. Per quanto riguarda, invece, il traffico su base regionale la prima in classifica è la Liguria, seguita da Lazio, Sicilia e Campania.



Il trend positivo continuerà nel 2023: in base alle prime valutazioni, la crescita esponenziale proseguirà e i passeggeri movimentati supereranno i 12 milioni, ritornando finalmente ai livelli record del 2019.