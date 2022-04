Ota Viaggi: undici partner per l'educwork 'Obiettivo X'

Ota Viaggi annuncia i dettagli di Obiettivo X, il nuovo ‘educ work’ del tour operator dedicato agli agenti di tutta Italia che sancisce l'inizio della stagione estiva.

L’evento si terrà dal 26 al 30 maggio in una struttura esclusiva in Sardegna e che vedrà coinvolte undici aziende ospiti: Msc Crociere, Ita Airways, Trenitalia, Qatar Airways, Visit.Brussels, Israel, Visit Malta, Moby - Tirrenia, Idee per Viaggiare, Guiness Travel e Go World.



Il tour operator, insieme alle 11 aziende partner del workshop inserito nell’ambito dell’educational, sarà pronto ad accogliere gli ospiti per fargli vivere un’esperienza unica all’insegna del lavoro e di alcuni momenti di spensieratezza e divertimento.

Si tratterà di tre giorni intensi, ricchi di appuntamenti che coinvolgeranno oltre 200 agenti di viaggi che saranno inoltre impegnati a visitare 10 tra le strutture presenti nel nuovo catalogo 2022.