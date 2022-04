“Sono felice di iniziare in un momento di rilancio e di rebound del turismo”. Rabeea Ansari, nuova v.p. managing director South Europe – Italia, Spagna, Portogallo e Turchia di Club Med, raccoglie il testimone di Eyal Amzallag in una fase di progressivo superamento della crisi pandemica, che vede le destinazioni dell’Europa meridionale, Italia inclusa, allentare via via le restrizioni e avviare un percorso di ripartenza. Il momento giusto, secondo la manager, per portare avanti un deciso riposizionamento dell’offerta del Med sul segmento uplevel.

Principale missione di Ansari sarà, infatti, quella di proiettare il t.o. sempre più sul segmento upscale e sulla montagna.



Le novità

Lo dimostrano, nei fatti, le nuove aperture in programma. “A maggio aprirà il Club Med Marbella, già ‘full’ per l’estate e ideale per il mercato italiano, perché destinazione di prossimià”. Seguirà la montagna “con un nuovo resort ski-in e ski-out nelle Alpi francesi”. A gennaio 2023 sarà poi la volta “del primo Exclusive Collection delle Alpi, in Val d’Isere”.



L’Italia si conferma un bacino importante per queste novità. “L’Italia è un mercato strategico per il segmento luxury”. A dimostrarlo, precisa Ansari, sono i numeri. “Il mercato italiano ha segnato un +34% a Cefalù; è top client alle Maldive e figura tra i mercati di punta anche alle Seychelles”.



Ma l’ambizione è anche quella di avvinare il mercato della Penisola alla montagna anche oltre l’inverno. “Abbiamo fatto del Brasile il secondo mercato per i resort di montagna. Vogliamo fare la stessa cosa con il mercato italiano”, afferma Ansari, che si dice fiduciosa sulla ripartenza dell’industria dei viaggi nella Penisola.



“L’Italia ha sofferto molto a causa delle restrizioni, ma ora con la prossima revoca delle mascherine e l’allentamento del Green Pass, la domanda riprenderà - dice -. Si parla già di ‘revenge travel’. Crescerà la domanda per il Paese e su questo fronte le agenzie saranno partner importanti, ci aiuteranno a costruire il futuro di Club Med”.