Eppur si muove. In questa fase ancora delicata, nella quale il turismo organizzato intravede importanti segnali di ripresa, il Mare Italia si riconferma un prodotto trainante per le vendite in agenzia.

Nell’inchiesta realizzata da TTG Italia, gli agenti di viaggi che hanno risposto alle domande sottolineano tuttavia come i punti critici siano ancora tanti. E non si parla solo di prezzi troppo elevati, ma anche di concorrenza della vendita diretta, che rappresenta la voce che forse più preoccupa i dettaglianti della Penisola.

Si riparte

Non manca tuttavia la voglia e la possibilità di ripartire.

Proprio come sta avvenendo in casa Sea dove la programmazione estiva prevede un completo ritorno ai numeri del 2019. E di ritorno a valori vicini ai numeri pre pandemia ha parlato anche Amr Elkady, ceo di Egyptian Tourism Authority, che ha sottolineato la volontà di riappropriarsi del mercato italiano, che nei tempi d’oro era arrivato a superare il milione di visitatori.



Verso il 'new normal'

Tanti i segnali importanti raccolti nell’ultimo numero di TTG Magazine, online sulla digital edition, che sembrerebbero preludere a un lento ma inequivocabile ritorno al ‘new normal’.