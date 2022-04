Ponant apre le vendite sull’Antartide per l’inverno 2023-24

Ponant apre le vendite per l’inverno 2023-2024 in Antartide a bordo delle sue navi. La compagnia ha programmato per la stagione 32 spedizioni e 12 diversi itinerari da realizzare a bordo delle navi sorelle Austral e Boreal o a bordo di Le Commandat Charcot, il primo vascello polare che ospita anche un gruppo di scienziati impegnati in ricerche sull’area.

A bordo di quest’ultima nave, saranno 5 le crociere di esplorazione su tre itinerari sempre differenti, perché adattati alla situazione climatica e alle continue novità che si presentano nell’area antartica.



Nel Continente Bianco Ponant posiziona anche la Austral e la Boreal per l’inverno 2023-2024, che metteranno a disposizione degli appassionati 27 crociere e 9 itinerari differenti.