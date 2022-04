Si sono aperte oggi le vendite per la World Cruise 2024 di Msc Crociere. Il nuovo giro del mondo, che raccoglie da sempre il massimo dei consensi da parte degli affezionati del segmento, partirà il 4 gennaio e toccherà 52 destinazioni in 31 Paesi diversi, per un totale di 121 giorni di navigazione.

L'itinerario

La crociera verrà effettuata a bordo di Msc Poesia e l’itinerario prevede un ampio passaggio nel Mediterraneo per poi arrivare nel Mar Rosso dopo l’attraversamento del Canale di Suez e fare tappa anche in Arabia Saudita. Da qui il via verso le perle dell’Oceano Indiano fino ad arrivare in Sudafrica.



Nella seconda parte dell’itinerario sarà poi la volta del Sud America e dei Caraibi (con tappa all’isola privata di Ocean Cay) per poi raggiungere Florida, New York e Quebec. Da qui verso il Nord Europa passando per Groenlandia e Islanda.