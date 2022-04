di Gaia Guarino

Si stringe la collaborazione tra Neos e Veratour. Un rapporto che si è consolidato negli ultimi due anni, periodo in cui le difficoltà che il turismo ha dovuto affrontare hanno fatto comprendere l'importanza di un partner affidabile con cui sostenersi reciprocamente.

“Unire le forze è servito per ripartire - spiega Elisa Speziale, sales manager di Neos (nella foto) -. È fondamentale modulare la programmazione in base a come risponde il mercato, e noi stiamo lavorando in sintonia ogni giorno”.



L'investimento sulla customer satisfaction

Neos continua inoltre a investire con lo scopo di offrire ai propri passeggeri l’opportunità di accedere ai servizi tipici di una compagnia di linea nonostante acquistino un pacchetto attraverso un tour operator; da qui la necessità di tecnologie informatiche adeguate. “Avremo presto un Crs che risponde alle normative Iata per migliorare l'acquisto dei servizi speciali o del bagaglio extra, facilitare l’effettuazione del web check-in e così via, superando il fatto che la prenotazione non nasca dai nostri sistemi” aggiunge Speziale.



In ultimo, cruciale è il capitolo alleanze con altri vettori. Attualmente è in essere un'intesa con Ita per le connessioni interline dal Sud Italia per il lungo raggio. “Ci stiamo adoperando per trovare accordi anche su Malpensa - conclude - e adattare così questo servizio per i t.o.”.