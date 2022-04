Il ritorno delle crociere in Canada

Anche in Canada tornano le crociere. Per la prima volta in oltre due anni il Paese ha accolto una nave di grandi dimensioni: un’unità di Holland America da 1.200 passeggeri.

Come riporta travelmole.com, le autorità prevedono che quest’anno nel Paese arriveranno 780mila visitatori, che spenderanno in totale 140 milioni di dollari.



In realtà il ritorno delle crociere era atteso per la scorsa settimana, con la Caribbean Princess: ma l’itinerario della nave era stato cancellato in quanto si erano prolungati alcuni lavori sull’unità.



Il Canada aveva annunciato nelle scorse settimane l'addio ai test di ingresso per i vaccinati: la misura è entrata in vigore a inizio mese.