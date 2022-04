Royal Caribbean: via alla costruzione della Utopia of the Seas

Con la cerimonia del taglio dell’acciaio in Francia nei Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazare iniziano i lavori per Utopia of the Seas, la prima nave della classe Oasis di Royal Caribben International alimentata a Gnl, gas naturale liquefatto.

La nuova unità, la sesta della classe Oasis, sarà pronta nella primavera del 2024 e a bordo “gli ospiti avranno la certezza di trovare l’unicità della combinazione tra le caratteristiche esperienze firmate Royal Caribbean e una serie di avventure inedite per gli ospiti di tutte le età” ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.



Nuovo standard crocieristico

Con il lancio nel 2009 di Oasis of the Seas la classe Oasis di Royal Caribbean ha infatti inaugurato un nuovo standard crocieristico e oggi questa tipologia di navi si caratterizza per gli alti livelli di vacanza che offre ai viaggiatori di tutte le età e alle famiglie.



Utopia of the Seas rappresenta inoltre un altro, fondamentale passo della transizione del gruppo verso un’energia più pulita dopo la prima nave in assoluto a Gnl, quella Icon of the Seas che salperà nell’autunno 2023.



L'uso del combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le navi da crociera e ulteriori applicazioni ecologiche a bordo di Utopia ne aumenteranno l'efficienza energetica e in generale ridurranno ulteriormente le emissioni.