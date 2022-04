di Isabella Cattoni

La notizia arriva inaspettata e dà una scossa al mondo del turismo organizzato. Luigi Deli, ceo e founder del Gruppo Volonline, ha appena annunciato di aver acquisito il marchio Teorema. Un marchio storico, legato ai tempi in cui il tour operating era appannaggio delle grandi famiglie come quella degli Scotti. Un marchio che, come ricorda lo stesso Deli, è ancora ampiamente riconosciuto dalle agenzie di tutta Italia, che lo ricordano come un brand legato al mondo dei pacchetti e del turismo organizzato.

Fra passato e futuro

“Un marchio che evoca nostalgia, avendo innescato negli anni una sorta di ‘alfabetizzazione al viaggio’ in grado di portare in agenzia i clienti che avevano finalmente riconosciuto l’importanza di rivolgersi a una struttura organizzata. Un marchio che proietteremo nel futuro dei pacchetti di viaggio con l’obiettivo di affrancare le agenzie dalla schiavitù imposta dai voli charter”.



L'offerta

In realtà, il progetto di Deli e soci parte da lontano, quando nel 2016 sotto la guida del responsabile booking e operativo di Volonline, Luca Frolino, venne messa a punto la linea di prodotto che offriva partenze in alta stagione a date fisse. “Un prodotto – aggiunge il cmo e cto di Volonline, Luca Adami – che nel periodo della pandemia ci ha procurato la maggior parte del fatturato permettendoci di traghettare nel migliore dei modi nel 2022”.



Tre linee di prodotto

Proprio per implementare questa linea di prodotto, ampliandone i confini con un’offerta strutturata, dopo un’attenta analisi del mercato e delle necessità delle agenzie si è pensato di raccogliere sotto un brand storico e molto noto ai dettaglianti tutta l’offerta che correrà in parallelo al prodotto tailor made garantito da Volonline e alle proposte online di Volonclick.



Il logo

ll logo, Teorema Vacanze, ricalca in tutto e per tutto il vecchio Teorema Tour. Da maggio sarà operativo un portale ad hoc, riservato solo ed esclusivamente alle agenzie: “Resteranno l’unico canale di vendita dei nostri prodotti perché è giusto che ognuno continui a lavorare nel campo in cui è specializzato”.



Il mercato per i pacchetti di viaggio, siano essi soggiorni o tour, c’è “Ma al momento è praticamente presidiato da un unico operatore. L’obiettivo del Gruppo Volonline è quello di creare una nuova alleanza fra t.o. e adv”.



Il progetto

Il progetto, alla cui guida c’è Gessica Di Natale, partirà a inizio maggio ma sarà soggetto a un’evoluzione costante che durerà almeno fino a fine anno e riguarderà soprattutto l'aspetto tecnologico. Verrà sostenuto da un importante piano di marketing e non è detto che in futuro, “presumibilmente nel secondo semestre del 2023”, possa strizzare l’occhio anche al segmento villaggi, ma solo “quando avremo individuato la risorsa giusta da inserire nello staff, che sia esperta in materia e in grado di modificare la formula villaggio in un’ottica completamente nuova”.



Operazione non facile

L’operazione non è stata facile: “Abbiamo dovuto prima depositare il marchio, che era scaduto, e poi acquistarlo”. Un investimento che non ha coinvolto le risorse aziendali “tutte impegnate nella ripartenza” ma una società di Deli, che ha dato poi in licensing il marchio Teorema a Volonline.



Selezione e ampiezza di prodotto saranno le due caratteristiche peculiari del ‘nuovo’ Teorema, impegnato in un “Processo industriale per la creazione di un pacchetto completamente diverso”. Il dado è tratto e la sfida lanciata non può che far bene al mercato considerando che “la concorrenza è sempre positiva”.



Nella foto, da sinistra: Luca Frolino, Luca Adami, Gessica Di Natale e Luigi Deli