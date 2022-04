Dimensione Sicilia, nell’estate 2022 anche le crociere in caicco alle isole Eolie

Dimensione Sicilia scommette sul nautico per la stagione 2022. L’operatore, cha lo scorso 19 marzo è ripartito con i Sicilian Seacrets Tour, lancia le crociere in caicco alle isole Eolie, con partenze individuali in cabin charter o con esclusiva della barca.

“Partiremo dal 4 giugno al 24 settembre tutti i sabati alla scoperta delle 7 perle di Sicilia e si potrà vivere una straordinaria esperienza di viaggio - spiega in una nota Julian Zappalà, direttore del tour operator - Notti in rada, chef a bordo e ampi spazi consentono totale relax e grande divertimento. Tutte le nostre cabine hanno box doccia e bagno privato. Era già da tempo che commercializzavamo questo prodotto, ma è da quest’anno che abbiamo scelto di prenderlo in vuoto-pieno per renderlo un prodotto Dimensione Sicilia, allineandolo con il nostro stile”.



Per quanto riguarda i Sicilian Seacrets Tour, quest’anno giunti alla 12esima edizione, l’operatore prevede partenze tutti i sabati da Catania e i martedì da Palermo, fino al prossimo novembre; e anche in inverno e a Capodanno.



“Si tratta - precisa Zappalà - di tour regolari di Sicilia ben collaudati, in continua evoluzione e che si posizionano in una fascia di servizi medio-alta. La cosa più importante per noi è l’indice di gradimento che registriamo da parte dei nostri clienti che arrivano da tutto il mondo e che ci porta ad allontanarci dall’idea classica del viaggio di gruppo standard per renderlo invece sempre di più unico, con esperienze come la visita in esclusiva delle storiche cantine Florio, confermata per il secondo anno”.



La programmazione individuale si completa, infine, con il reparto 100% su misura. “Le nostre travel specialist - conclude Zappalà - progettano meravigliosi itinerari cuciti interamente sulle esigenze dei nostri clienti arricchendo i servizi classici con esperienze uniche che consentono di vivere luoghi e attività in maniera più dinamica”.