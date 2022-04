Futura Vacanze vara il programma per le agenzie 'A tu per tu'

Si chiama ‘A tu per tu’ il nuovo programma per la distribuzione varato da Futura Vacanze per valorizzare la conoscenza del prodotto e le partnership commerciali. Un piano che partirà con un calendario di educational in Italia e all’estero oltre a webinar e appuntamenti live con network e agenzie singole.

“Chi opera con noi e ci segue da tempo conosce il nostro percorso degli ultimi anni - spiega il direttore vendite Francesco Maio (nella foto) – con una crescita basata sul potenziamento del prodotto e del format Futura Club. Per coinvolgere le adv e condividere con loro visione e progettualità, abbiamo voluto creare un programma integrato di attività dedicate che inizierà con una particolare attenzione alla formazione e alla conoscenza diretta del prodotto e che si svilupperà poi con iniziative commerciali esclusive, mirate a garantire competitività e redditività al comparto”.



Gli eventi in programma hanno l’obiettivo di aumentare la conoscenza del prodotto Futura Club, delle relative specificità e opportunità e di tornare a stare insieme per aumentare la soddisfazione del cliente.