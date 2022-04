Silversea: entra in flotta la nuova ammiraglia Silver Dawn

Ci chiamerà Silver Dawn la nuova unità di Silversea che entrerà in flotta e che rappresenta la terza new entry nell’arco di nove mesi per la compagnia di crociere.

"Un'evoluzione della nostra interpretazione unica del lusso, Silver Dawn è la terza nave Silversea ad essere nominata negli ultimi nove mesi – ha sottolineato il presidente e ceo Roberto Martinoli -. È davvero magnifica. Estendo la mia gratitudine a Jason Liberty e a tutti coloro che sono coinvolti in Royal Caribbean Group, così come al team di Silversea, Fincantieri e al capitano Failla e al suo equipaggio, la nostra risorsa più preziosa".



La nave, si legge su TTG Media – è partita oggi per il suo viaggio inaugurale da Lisbona. È previsto che navighi nel Mediterraneo fino a novembre, quando attraverserà l'Oceano Atlantico, attraverso le Isole Canarie, per offrire crociere nei Caraibi e in America Centrale.