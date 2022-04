WeRoad lancia i viaggi nel Metaverso: si parte con il Giappone

Un'esperienza virtuale e immersiva, alla scoperta di luoghi, trasporti e cibo locale. WeRoad lancia ufficialmente le sue avventure nel Metaverso. E lo fa partendo dal Giappone, destinazione ancora chiusa al turismo internazionale.

La prima esperienza è già acquistabile sul sito dell’operatore. Successivamente alla prenotazione, i viaggiatori virtuali riceveranno a casa un visore Oculos Quest 2, con cui potranno immergersi nella destinazione, scoprire luoghi, usare mezzi di trasporto e assaggiare cibi locali, attraverso food box tematiche che saranno recapitate a domicilio prima del tour.



“L’idea – spiega in una nota Paolo De Nadai, ceo e founder dell’azienda - è quella di riprodurre il più possibile un vero viaggio WeRoad, quindi una replica reale in tutto e per tutto, con gli aggiustamenti del caso renderemo reale l’esperienza, a partire dai viaggiatori che potranno incontrarsi e interagire tra di loro, passando per i mezzi di trasporto per arrivare al cibo locale, senza dimenticare il vero motivo del viaggio: scoprire i luoghi e le culture. È un lavoro che ci ha tenuti impegnati per più di un anno, abbiamo creato un team dedicato assumendo diversi Metaverse Engineers e frequentando la community degli sviluppatori”.



Il viaggio

Un normale viaggio WeRoad in Giappone ha la durata di 10 giorni. Nella versione Meta, invece, l’itinerario è stato riprogettato su 3 giorni. Ogni giorno, per 90 minuti, sarà possibile scoprire una città. Prima tappa Tokyo, successivamente Kyoto e Osaka.



Per riprodurre in modo più autentico possibile l’esperienza del viaggio, non verranno riprodotti solo ambienti e scenari cittadini, ma anche spostamenti ed esperienze culinarie. Sarà quindi possibile viaggiare sul famoso treno veloce Shinkansen, e assaggiare la Sushi & Ramen Box tra le strade virtuali di Shibuya; provare la Cha no you Experience - cerimonia del tè - con una Matcha Box; fare un pic nic tra i ciliegi in fiore di Osaka con la Hanami Experience, con un vera Bento Box in grembo.