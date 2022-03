Usa: il Cdc rimuove l’avviso di rischio per le crociere

Il Cdc - US Centers for Disease Control and Prevention – ha revocato il travel advisory per le crociere. Ora è dunque consentito ai viaggiatori statunitensi di imbarcarsi “effettuando la propria valutazione del rischio quando scelgono di viaggiare su una nave da crociere, proprio come è stabilito da tutte le altre normative di viaggio”.

Una mossa che arriva dopo l’abbassamento del livello di rischio, che inizialmente il Cdc aveva messo allo stadio più alto, per poi ridurlo gradualmente negli ultimi mesi.



La soddisfazione di Virgin Voyages

Immediata la reazione di Virgin Voyages, il cui ceo Tom McAlpin ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Era ormai giunta l'ora di rimuovere il sito web di Travel Health Notice. Anche se riteniamo che sia passato troppo tempo, riconosciamo questa mossa come una dimostrazione di tutto il duro lavoro svolto da questo settore”.



La rimozione dell’avviso sanitario è destinata a dare un ulteriore impulso alle prenotazioni che da gennaio a marzo, spiega Virgin Voyages a TravelMole, sono già aumentate del 120% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Due le navi ora in acqua per il nuovo brand crocieristico: Scarlet Lady, che salperà nei Caraibi e Valiant Lady, ora nel Regno Unito, che partirà da Barcellona a maggio. La terza nave di Virgin Voyages, Resilient Lady, debutterà ad Atene questa estate.