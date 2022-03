Si finge un tour operator e truffa hotel e clienti

Si era fatto passare per un tour operator, aveva prenotato una vacanza per tre famiglie, aveva incassato le somme ma non aveva versato nulla all’hotel. Risale al 2018 la vicenda raccontata da lanazione.it, ma il processo per il sedicente organizzatore è arrivato ora.

La vacanza finita al centro della vicenda si era svolta in un rinomato hotel di Marina di Massa, nel pieno dell’alta stagione di tre anni fa. In un primo momento il soggiorno doveva durare dal 14 al 16 agosto, ma si era poi prolungato fino al 18 e poi fino al 20. Un totale di tre camere che, considerando che si parla della settimana più ‘costosa’ dell’anno, avevano generato un conto da 9mila euro. Importo regolarmente pagato dai clienti.



I gestori dell’hotel non avevano avuto problemi a prolungare di volta in volta i soggiorni, dal momento che a garanzia era stata fornita una carta di credito. Ma quest’ultima è risultata vuota. Per il falso operatore è dunque scattata la denuncia.