di Alberto Caspani

Il caro carburante spinge a investire sul target alto-spendente. Per Enjoy Destinations, tour operator del gruppo KKM, la crescita generale delle spese turistiche non ha infatti conseguenze rilevanti sull’offerta lusso. “Al di là delle fluttuazioni giornaliere - dichiara Andrea Cani, ceo di KKM Group - l’aumento del fuel è ormai un dato di fatto. Sommandosi all’inflazione, quindi alla crescita dei costi delle materie prime, ha ricadute su ogni tipo di servizio: dalle tariffe aeree a quelle alberghiere. Il risultato è che i pacchetti possono arrivare a costare il 30% in più che in passato”.

Il rilancio dell’outgoing

Con la spesa turistica destinata a essere sostenuta principalmente dal target alto-spedente, l’estate a venire potrebbe inoltre favorire un rilancio dell’outgoing a discapito del prodotto Italia, maggiormente sensibile al contraccolpo del caro prezzi.



“Al momento la guerra in Ucraina non sembra fermare la domanda - aggiunge Cani - ma rispetto al passato stiamo ancora confermando tante richieste per la primavera, anziché per l’estate. Dai tour in Australia agli Stati Uniti, con Maldive e weekend di due notti negli Emirati Arabi: è come se molti avessero deciso di anticipare il viaggio dell’estate alla prima occasione utile”.