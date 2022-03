Oltremare Caleidoscopio lancia Esperienze di Mare, la nautica di Scenario Italia

Torna la nautica nei programmi del gruppo Oltremare Caleidoscopio, con il catalogo Esperienze di Mare realizzato da Scenario Italia, la business unit del gruppo specializzata nell’attività di incoming.

Dopo il successo della prima stagione in cui è stata introdotta la formula del cabin charter per quest’estate arriva una serie di partenze esclusive in catamarano e barca a vela dall’Italia centro-meridionale, in calendario ogni sabato dal 16 luglio al 27 agosto.



Capo d’Orlando, Palermo, Marsala, Tropea, Portisco, Castellammare di Stabia e Castiglioncello saranno i porti di da cui salperanno quasi 70 partenze per 11 differenti itinerari verso le isole e le coste italiane. Egadi, Eolie, Golfo di Napoli e Costiera amalfitana, l’arcipelago della Toscana e infine Sardegna del Nord e Corsica del Sud sono le mete della serie di crociere pianificate per il 2022.



“La formula cabin charter in catamarano e barca a vela è una tipologia di vacanza che negli anni ha moltiplicato i clienti. La programmazione di Scenario Italia si rivolge a chi ama la vita di mare, ma è dedicata anche a chi desidera trascorrere almeno una volta nella vita un'esperienza incomparabile”, ha spiegato Stefano Uva (nella foto), coo del Gruppo Oltremare.



Sempre guidate da uno skipper professionista, in alcuni casi affiancato da un cuoco, le crociere avvengono in compagnia di compagni di viaggio con identiche prerogative. Le imbarcazioni possono ospitare dalle 4 alle 6 cabine.



Nel catalogo sono presenti anche una serie di crociere tematiche tra cui lo Yoga & Sail con un istruttore di yoga professionista, e altre opportunità di itinerari e noleggi in tutto il mondo, dalle isole Baleari all’Oceano Indiano.