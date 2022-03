Alidays svela alle agenzie il volto ‘green’ di Singapore

Alidays promuove il lato ‘green’ di Singapore. La destinazione ha fatto dell'ecosostenibilità il suo focus e l’operatore, sin dalla riapertura della meta al turismo internazionale, avvenuta lo scorso ottobre, si è prodigato - con il supporto del Singapore Tourism Board - nel rilancio dei flussi verso la città. Un percorso che continuerà con un nuovo appuntamento formativo per gli agenti italiani.

Giovedì 31 marzo si terrà infatti, in collaborazione con l’ente, una sessione di training online alle 13.30. Gli interessati possono iscriversi entro il 30 marzo a questo link.



L’evento rientra in un piano di comunicazione importante, che di recente ha visto l’operatore impegnato in dirette sui social, comunicazione Instagram e Facebook e nel coinvolgimento di tutte le agenzie partner sul territorio, che riceveranno un gadget ecosostenibile per le pratiche confermate sulla destinazione.