Oltre 30 proposte a Sharm El Sheikh e Marsa Alam, per intercettare con precisione target diversi. Così il Gruppo Nicolaus accelera sul Mar Rosso, mettendo in campo per l’estate 2022 una poderosa offerta multibrand, che vuole far ripartire con vigore i numeri sulla destinazione.

“Le dinamiche del mercato che guidano il Mar Rosso sono oggi certamente altalenanti e complesse, ma la nostra programmazione ha un solido punto di forza - spiega in una nota Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo -: si basa, infatti, sulla concretezza dei contratti e sulla capacità di instaurare rapporti che ci permettono di garantire alla distribuzione un’offerta non solo di qualità, ma anche particolarmente variegata e flessibile. Questi elementi combinati sono risorse importanti per la conversione dell’interazione con il cliente poiché, con le differenti anime dei nostri brand, mettono il trade nella condizione di rispondere prontamente a ogni tipo di esigenze e di rilanciare sempre”.



Le proposte su Sharm

Struttura di punta su Sharm è il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay, molto richiesto dalla clientela italiana. Ma la new entry di rilievo è targata Raro. Il brand propone l’Albatros Laguna Vista, recentemente sottoposto a un importante intervento di rinnovamento.



L’arrivo in Egitto - precisa il Gruppo - fa parte del progetto di ampliamento e diversificazione dell’offerta del brand upscale del Gruppo Nicolaus, che a Sharm el Sheikh conta anche un altro 5 stelle, il Renaissance Golden View.



C'è poi il Turchese, che sulla destinazione propone il Beach Albatros e l’Amphoras Blue Hotel. L’offerta si compone poi del 5 stelle Parrhotel Beach Resort e dell’Aurora Oriental Resort, nonché di ulteriori novità che saranno svelate nei prossimi giorni.



Marsa Alam

Il Gruppo torna poi a focalizzarsi con decisione su Marsa Alam, meta in cui si prevedono i primi arrivi già ad aprile.



Tra le proposte clou della programmazione il Nicolaus Club Alam Oriental Coast e il debutto del Turchese con il Paradise & Friends Flamenco Resort a Quseir, esclusiva per il mercato italiano.



Alla struttura si uniscono anche tre hotel a marchio Three Corners, tra cui il 4 stelle l’Equinox Beach Resort, e altre proposte.



I collegamenti

Sul fronte dei collegamenti, sono previsti pacchetti dinamici e comfort, con voli charter dalle principali città italiane, in partenza il sabato e la domenica sia per Sharm El Sheikh sia per Marsa Alam.



Per il mese di aprile, in particolare, sono previste partenze extra con voli speciali e di linea da tutti i principali aeroporti italiani per i ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.



Confermati poi i pacchetti smart, che consentono l’abbinamento dei servizi a terra dei vari brand del Gruppo a tutti i vettori low cost operativi su Sharm el Sheikh e Marsa Alam, per soggiorni di durata variabile e in partenza ogni giorno della settimana.



“Siamo davvero soddisfatti dell’ottima risposta data dall’apertura delle vendite a Marsa Alam, che ha evidenziato fin da subito segnali di forte vivacità - onclude Michele Matone, product manager del gruppo Nicolaus -. La soddisfazione è legata anche alla mossa di aver messo a disposizione del mercato e delle agenzie un prodotto eccellente come il Nicolaus Club Oriental Coast, in una delle lagune più belle della destinazione e da quale ci attendiamo a breve termine un riscontro di grande successo. Senza dimenticare il Flamenco Beach & Resort ottimo colpo per il brand Turchese".