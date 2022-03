Ritz-Carlton Yacht Collection vara due nuove unità extra lusso

Ritz-Carlton Yacht Collection ha annunciato l'arrivo di due nuovi superyacht, pronti a navigare a partire dal 2024 e dal 2025. Ilma e Luminara, questi i nomi scelti dall'azienda, saranno costruiti in collaborazione con Chantiers de l'Atlantique a Sant-Nazaire. Un accordo che peraltro include un'opzione per altre barche di ultra-lusso.

I due superyacht conteranno 228 suite ognuna con balcone privato; ci saranno poi cinque ristoranti, sei bar, un caveau di pregiati vini e ovviamente l'immancabile Ritz-Carlton Spa e il Ritz Kids per i bambini. Parola-chiave delle due new entry è sostenibilità: le barche saranno infatti alimentate con gas naturale liquefatto. Come riporta travelpulse.com, entrambi gli yacht offriranno itinerari da 7 a 10 giorni all-inclusive nei Caraibi e nel Mediterraneo.



Durante l'estate del 2022 si attende invece il debutto tanto atteso e più volte posticipato del superyacht Evrima.



Gaia Guarino